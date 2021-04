TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Martedì 20 aprile.

ore 12 - Conferenza dei Capigruppo.

Mercoledì 21 aprile

ore 9 - adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 22 aprile

ore 9 - adunanza del Consiglio regionale.

Venerdì 23 aprile

ore 11 - il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, presiede, in videoconferenza, il Coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche, incardinato nella Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per promuovere la cultura e l'uso della valutazione delle politiche in seno ai Consigli attraverso il progetto CAPIRe.

ore 14 - riunione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per nominare il relatore della proposta di legge del gruppo Lega VdA recante interventi regionali a favore di imprese in difficoltà (modificazioni alla legge regionale n. 17/2007), che sarà illustrata dal Consigliere primo firmatario, Stefano Aggravi. Successivamente, la Commissione effettuerà due audizioni: la prima del Presidente di TPS (Transport Planning Service) di Perugia, Stefano Ciurnelli, in merito alla bozza di Piano regionale dei trasporti; la seconda del Direttore di Sales & Marketing Italia di Stadler Rail Management AG, Maurizio Oberti, nell'ambito degli approfondimenti in corso sul tema della ferrovia.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio.vda.it), costantemente aggiornato.