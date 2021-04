Oggi lunedì 19 aprile sainte Emma – saint Expèdit

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 19 aprile

ore 9.30

Riunione in videoconferenza del Collegio dei Consultori

Martedì 20 aprile

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 21 aprile

Chiesa parrocchiale do Challand-Saint-Anselme - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale e benedizione della nuova cappella feriale

Giovedì 22 aprile

ore 8.45-12.45

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto



Le Messager Valdotain ricorda lunedì 19 aprile sainte Emma – saint Expèdit

La Chiesa celebra Sant' Emma di Sassonia Vedova

Visse in Germania. Adamo di Brema ci dice che fu sorella del vescovo di Paderbon e moglie di Liutgero di Sassonia. Rimasta vedova in giovane età, senza figli, in una condizione assai scomoda ed esposta a mille insidie, donò le sue grandi sostanze ai poveri, a cui si dedicò per tutta la vita.

Nel monastero di S. Ludgero a Werden, nella Ruhr, presso Dusseldorf, inspiegabilmente lontano dalla Sassonia, si conserva una reliquia della santa: una mano prodigiosamente intatta.

Un cronista tedesco dello stesso secolo, Adamo di Brema, nella sua Storia ecclesiastica, ci dà notizia di una "nobilissima senatrix Emma", sorella di Meinwerk, vescovo di Paderborn (morto nel 1036) e moglie del conte Ludgero di Sassonia. Rimasta vedova, ancor giovane e bella, ricca e senza figli, non ambì a seconde nozze e si mantenne costante nel suo nuovo programma di vita, fondato sulla totale dedizione alle opere di carità.

Il sole sorge alle ore 6,31 e tramonta alle ore 20,17