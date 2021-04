IL POUSSA CAFE @FURBETTI E FURBETTE@ DISPACCIO 9 APRILE

In Valle d’Aosta nella categoria ‘Altro’ è vaccinato un valdostano su sette, mentre ci sono ancora tanti anziani in attesa di essere vaccinati (Il Caffè di Gramellini, Corsera di oggi).

L’Usl rispondendo a Aostacronaca ha fatto sapere che nella categoria ‘Altro’ rientrano coloro che svolgono un servizio pubblico (per saperne di più della versione Usl QUI e QUI).

Se è così pubblichi l’elenco dei vaccinati rientranti in Altro, perché chi in questa pandemia mette a repentaglio la propria salute per svolgere un servizio alla comunità è giusto rendere onore al merito. E’ inutile parlare di riservatezza. Il problema è, forse, che se l’elenco diventa pubblico si scoprirà, forse, che sono stati vaccinati e vaccinate quarantenni, persone prive di ruoli pubblici, amici degli amici, inoccupati, casalinghe e casalinghi e ci fermiamo qui….

Ultima assurdità dell’inefficienza: gli anziani attendono di essere vaccinati per contro vengono anticipate le vaccinazione a persone già prenotate ma più giovani. Mah! (ANVI)