TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Martedì 6 aprile

ore 12 Conferenza dei Capigruppo.

Mercoledì 7 aprile

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 8 aprile

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

Venerdì 9 aprile

ore 9 visita, tramite collegamento telematico all'Aula, della classe 3aA della scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica Saint-Roch di Aosta, nell'ambito del progetto Portes Ouvertes.

ore 10,30, il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin, partecipa al webinar "Le politiche per la riduzione delle disuguaglianze sociali: lo strumento dell'asset building", organizzato dal progetto Capire, sostenuto dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome.

ore 14 convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dalla Consigliera Erika Guichardaz, per proseguire la trattazione della petizione popolare "Apriamo delle aule studio in Valle d'Aosta", effettuando una serie di audizioni: saranno sentiti i primi firmatari della petizione, Chiara Bérard, Arianna Berti, Laurent Bionaz e Matteo Pellicciotta; l'Assessore del Comune di Aosta all’istruzione, cultura e politiche giovanili, Samuele Tedesco; la Direttrice dell'Università della Valle d'Aosta, Lucia Ravagli Ceroni; il referente della Cittadella dei giovani, Jean Frassy; gli Assessori regionali ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, e all'istruzione, Luciano Caveri. Successivamente i Commissari nomineranno il relatore del disegno di legge sulle misure urgenti per lo svolgimento dell’esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare 'Il taccuino del Consiglio regionale' sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.