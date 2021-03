In Cattedrale ad Aosta una Messa per le vittime del Coronavirus

La Valle d'Aosta non dimentica. E così una messa per ricordare le vittime del Covid-19 in Valle d’Aosta sarà celebrata martedì 30 marzo, alle 11, in Cattedrale dal Vescovo di Aosta, Franco Lovignana. Vi prenderanno parte i 74 sindaci valdostani. Nel rispetto delle misure anti Covid e sino al raggiungimento della capienza massima consentita, la popolazione è invitata a partecipare.

"Ho accolto molto volentieri la proposta del Celva - dichiara Monsignor Franco Lovignana - perché era nel mio animo da tempo una celebrazione pubblica per tutte le vittime della pandemia e di invocazione a Dio per le loro famiglie e per tutti coloro che hanno lavorato e lavorano in diversi ambiti per curare e accompagnare le persone colpite dalla malattia e dalle sue conseguenze sociali. Durante la chiusura, ogni mercoledì ho celebrato con tali intenzioni la Santa Messa trasmessa dalla Cattedrale. Ora, la celebrazione del 30 marzo, con la presenza dei Sindaci valdostani, assicura una rappresentanza dell’intera popolazione della nostra regione. Mi auguro che la celebrazione sia anche un segno di speranza per tutti".

Il Presidente del Celva e sindaco di Doues, Franco Manes, sottolinea: "È trascorso poco più di un anno dallo scoppio dell’emergenza, che ha causato oltre 400 morti nella nostra regione. Come amministratori locali vogliamo dare un messaggio di vicinanza alle famiglie e a chi ha subito dei lutti in questo anno drammatico. Soprattutto, vogliamo ringraziare tutti coloro che nell’emergenza, laici e religiosi, si sono presi cura degli altri nelle tante difficoltà incontrate".