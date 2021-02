Sciopero dei dipendenti ai bar degli ospedali aostani ma l'azienda sostituisce i lavoratori

Mossa a sorpresa dell'azienda Sirio spa che gestisce i bar degli ospedali Parini e Beauregard. La Sirio ha infatti sostituito i lavoratori oggi in sciopero perchè senza stipendio con personale proveniente da fuori Valle.

"Tale azione è molto grave in quanto lede il diritto di sciopero - affermano in una nota Henry Dondeynaz della Cisl Fisascat e Raffaele Statti di UilTucs - ponendo in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale". I segretari delle categorie regionali, Fisascat-Cisl e UilTucs avevano indetto lo sciopero per oggi, martedi 9 febbraio, in quanto l’azienda non ha ancora erogato lo stipendio del mese di dicembre 2020 ai lavoratori.

"Nonostante l’impegno dell’erogazione entro il 29 gennaio - si legge nella nota sindacale - comunicato con lettera il 25 gennaio, con una mail giunta a tarda sera, l’azienda comunicava che in data odierna avrebbe saldato le spettanze di dicembre". Cosa non avvenuta; pertanto, si chiedono Dondeynaz e Statti, "occorre mettere in atto la dichiarazione di sciopero per sollecitare un pagamento pregresso? Il confronto in materia non sarebbe più logico che giungere a violare la legge con azioni provocatorie della sostituzione del personale in sciopero? Inoltre, il prossimo 10 febbraio la Sirio dovrebbe erogare lo stipendio di gennaio, ma registrati i trascorsi aziendali i lavoratori dovranno nuovamente ricorrere all’astensione?".

A prescindere da questi interrogativi, le organizzazioni sindacali ritengono "molto grave il comportamento tenuto dall’azienda, che contrasteremo con misure adeguate".