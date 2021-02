CNA IMPRESA DONNA: Percorso gratuito di educazione finanziaria e imprenditoriale on line

CNA Impresa donna in collaborazione con Unicredit Social Impact Banking e UniGens organizza una formazione on line rivolta alle imprenditrici associate alla CNA. Si tratta di un percorso di educazione finanziaria e imprenditoriale che si propone di approfondire alcune tematiche rilevanti per chi fa impresa.

Gli interventi formativi saranno gestiti dagli educatori di UniGens, associazione di volontariato di competenza a cui partecipano gli ex dipendenti Unicredit con una significativa esperienza professionale.

Il percorso è articolato in 9 incontri, con cadenza bisettimanale.

Quando: a partire dal 16 febbraio 2021

Orario: dalle ore 16,30 alle 18,00.

Dove: sulla piattaforma formativa CNA

Come partecipare: occorre registrarsi entro il 14 febbraio 2021 attraverso il modulo che trovate a questo link https://forms.gle/hLZzMec7e1X2t2wY6

Attestato di frequenza: a fine corso per chi avrà registrato un certo numero di presenze

