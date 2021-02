PAPA: La violenza sulle donne è un degrado per l’umanità

Un forte richiamo a non girarsi dall’altra parte, ma a intervenire per fermare la violenza contro le donne: è quanto propone Papa Francesco nel video della Rete mondiale di preghiera che presenta l’intenzione per il mese di febbraio. Nel breve filmato — reso noto nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio — scorrono immagini drammatiche.

Viene presentata con illustrazioni animate la storia di una donna vittima di violenze, che trova il coraggio di uscire dal tunnel degli abusi grazie alla propria forza e all’aiuto della comunità.

«Oggi — dice il Pontefice — continuano a esserci donne che subiscono violenza: violenza psicologica, violenza verbale, violenza fisica, violenza sessuale». È impressionante, fa notare Francesco, «il numero di donne colpite, offese, violate. Le varie forme di maltrattamento che subiscono molte donne sono una vigliaccheria e un degrado per tutta l’umanità. Per gli uomini e per tutta l’umanità». Il Papa prosegue ricordando che «le testimonianze delle vittime che hanno il coraggio di rompere il silenzio sono un grido di richiesta di aiuto che non possiamo ignorare».

Poi lancia il suo vibrante appello a non «guardare dall’altra parte». Ed esorta a pregare «per le donne vittime di violenza, perché vengano protette dalla società e perché le loro sofferenze siano prese in considerazione e ascoltate da tutti». Diffuso come di consueto attraverso il sito internet www.thepopevideo.org, il video tradotto in nove lingue è stato creato e prodotto dalla Rete mondiale di preghiera del Papa in collaborazione con l’agenzia La Machi e il Dicastero per la comunicazione.