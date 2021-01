Festa di compleanno con 25 persone, chiuso locale a St-Christophe

E' accaduto sabato pomeriggio a Saint-Christophe: 25 persone festeggiavano un compleanno in un locale incuranti delle norme anti Covid ma un passante ha notato l'assembramento e ha allertato la polizia.

Chiuderà così per cinque giorni su ordine della questura l'Osteria Da Samu (ex Capolinea) perchè, si legge in una nota della stessa questura, "i clienti erano inottemperanti al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree (naso e gola ndr). Oltre a ciò, la titolare ha servito la clientela al bancone, senza rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente".