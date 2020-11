Domani giovedì 19 novembre saint Grégoire le thaumaturge

Le Messager Valdotain ricorda giovedì 19 novembre saint Grégoire le thaumaturge

La Chiesa celebra San Simone Abate in Calabria

Santo calabrese venerato in Oriente. Da un abate di un non precisato monastero della Calabria, venne mandato in Africa per ottenere la liberazione di alcuni monaci, catturati dagli Arabi e portati in Africa. Da uno degli ostaggi, Simone seppe che a tutti i costi si voleva far loro rinnegare la fede cristiana; al loro rifiuto, i Saraceni volevano percuoterli, ma improvvisamente il loro braccio si paralizzò. Impietosito, il Santo li guarì ottenendo, in seguito a questo miracolo, dal capo degli Arabi, la liberazione di tutti i monaci. Ritornato in Calabria, Simone condusse vita eremitica.

