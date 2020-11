Confagricoltura sostiene gli agriturismo per le domande di contributo regionale

“Apprezziamo l’intervento della Regione Valle d'Aosta a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismo e fattorie didattiche: le limitazioni allo svolgimento delle attività di ristorazione e di accoglienza imposte dalle normative in materia di contrasto al Covid-19 – dichiara Morena Danna, coordinatore di Confagricoltura Unione Regionale des Agricolteurs Valdotains - stanno penalizzando pesantemente le imprese agrituristiche, che già erano state seriamente danneggiate dal lungo lockdown primaverile”.

Confagricoltura ricorda che il contributo a fondo perduto, una tantum, è di 5.000 euro per azienda e potrà essere richiesto fino a martedì 24 novembre rivolgendosi agli uffici di Confagricoltura in frazione Grande Charriere 66 a Saint Christophe (Aosta) telefono 0165-42398.

In base al bando attivato dalla Regione Valle d’Aosta per poter accedere all’aiuto – ricorda Confagricoltura – occorre esercitare l’attività agrituristica disciplinata dalla legge regionale 29/2006 e aver avviato l’attività agrituristica in data anteriore al 31 gennaio 2020, essere iscritti alla sezione aziende agricole della Camera di commercio di Aosta, possedere una partita IVA agricola ed essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, oltre che essere in regola con i versamenti contributivi (DURC).