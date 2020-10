Au Fort Bard exposé un grand cerveau humain sul place d'Armi

L'œuvre Dx Planet Sx réalisée par l'artiste de Biella Paolo Barichello fait étape au Fort de Bard, à l'occasion du 40e anniversaire de la construction de la cabane Regina Margherita. L'imposante sculpture a été installée sur la place d'Armi du Fort le vendredi 9 octobre et peut être admirée jusqu'en novembre, coïncidant avec l'ouverture au public de la première des quatre expositions consacrées au projet Adieu des Glaciers.

La sculpture représente un grand cerveau humain de 4,5 mètres de long, 3 de haut et 2 de large vu de profil, à l'intérieur duquel se trouvent des représentations d'éléments naturels appartenant au règne animal et végétal. Un hommage à la planète mise à l'épreuve au fil des siècles par l'homme. La synthèse géométrique du cerveau humain, qui comme toutes les planètes est divisé en deux hémisphères, conduit, dans les intentions de Barichello, à générer une nouvelle étape dans le dialogue millénaire entre l'homme, la montagne et la mer.

L'hémisphère droit représente le rêve, la créativité, la couleur, la gauche le concept, le détail, la méthode, la conscience. Au centre, les formes de vie animale qui peuplent en harmonie avec l'environnement, les pentes et les sommets, les mers et les abîmes. (ANSA).