Rogo sotto Comando Polizia locale di Aosta

Un incendio si è sviluppato questa mattina, poco prima delle 8, nei garages in via Monte Emilius sotto al comando della polizia locale di Aosta, provocando una colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'edificio che ospita la polizia locale è stato sgomberato in via precauzionale. Nessuno è rimasto intossicato. Il rogo è partito - presumibilmente per cause accidentali - da un garage privato. La viabilità è stata interrotta e poi ripristinata. (ANSA)