Approvate graduatorie per 21 milioni di euro di contributi a comprensori sciistici valdostani

Dopo mesi di confronto tra Regione e parti coinvolte, le graduatorie per la concessione di contributi per gli investimenti sui comprensori sciistici valdostani sono state approvate venerdì scorso dalla Giunta regionale.

I contributi rientrano nella politica di sostegno all'economia e all'occupazione sul territorio valdostano nel periodo di emergenza sanitaria e serviranno per il mantenimento e ammodernamento delle strutture e degli impianti tecnologici delle località sciistiche.

La Giunta regionale aveva dapprima stabilito di contribuire eccezionalmente con la percentuale massima del 100 per cento agli investimenti delle società concessionarie di linee di trasporto pubblico mediante impianti a fune, relativi ai comprensori sciistici valdostani, al fine di stimolare l'attivazione dei lavori sui territori, favorendo l'occupazione in loco e mantenendo in efficienza le stazioni sciistiche, fortemente colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia, che ha visto una contrazione dei fatturati di circa 20 per cento rispetto all'anno precedente, in una stagione che si annunciava molto promettente. Successivamente sono state approvate le graduatorie predisposte dalla commissione finanziamenti; nei prossimi giorni saranno anche completati gli atti amministrativi necessari a dare piena attuazione alla politica di aiuto al settore.

L’importo deliberato è poco più di 10 milioni e 492 euro così suddiviso:

euro 3.644.935 per gli impianti a fune

euro 223.234 per le strutture funzionalmente connesse

euro 50.000 per i sistemi di sicurezza

euro 5.602.327 per gli impianti di innevamento

euro 972.000 per i mezzi battipista

Il provvedimento dirigenziale per i comprensori che fruiscono dei contributi permetterà nei prossimi giorni di rendere disponibili ulteriori 10.571.611 euro che saranno così suddivisi:

euro 1.895.788 per impianti a fune

euro 776.372 per le strutture funzionalmente connesse

euro 520.000 per i sistemi di sicurezza

euro 6.725.850 per gli impianti di innevamento

euro 653.600 per i mezzi battipista.



Il totale complessivo degli investimenti nel settore ammonta a circa 21 milioni di euro. Per dare continuità alla progettualità messa in campo per riportare sulle piste da sci i giovani valdostani è anche in corso l'organizzazione della seconda edizione del progetto “sci...volare a scuola”.