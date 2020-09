Oggi venerdì 11 settembre saint Adelphe

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 11 settembre

Vescovado - mattino

Udienze

Seminario Maggiore - ore 17.30

Partecipazione alla presentazione del volume "Cimitero di Sant'Orso. Voci e antiche memorie"

a cura del Circolo del Cardo

Domenica 13 settembre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 7.45

Santa Messa

Martedì 15 settembre

Pianezza - ore 9.30-16.30

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemontese

Mercoledì 16 settembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 17 settembre

ore 8.30-12.30

Riunione in videoconferenza del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Seminario maggiore - ore 17.30

S. Messa per l'inizio dell'anno scolastico

Venerdì 18 settembre

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Sabato 19 settembre

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 7.30

Santa Messa

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 11 settembre saint Adelphe

La Chiesa ricorda Beato Antonio González Alonso Giovane laico, martire

Antonio González Alonso, nato a Nembra in Spagna, sentì nell’infanzia la vocazione alla vita consacrata: nel 1923 entrò quindi nella scuola apostolica dei Domenicani a La Mejorada; nel 1927 vestì l’abito religioso e iniziò il noviziato, che concluse con la professione temporanea. Malato di tubercolosi, dovette lasciare l’Ordine, dato che non migliorava in breve tempo. Una volta ripreso, proseguì gli studi per diventare maestro e visse da ottimo cristiano. Arrestato nel corso della guerra civile spagnola, rifiutò di distruggere l’immagine del Sacro Cuore di Gesù che stava nella chiesa di Nembra e la mensa dell’altare. Fu ucciso l’11 settembre 1936, a 24 anni. Insieme al parroco di San Giacomo apostolo a Nembra, Genaro Fueyo Castañón, ucciso il 21 ottobre 1936 con i suoi parrocchiani Segundo Alonso González e Isidro Fernández Cordero, è stato beatificato nella cattedrale di Oviedo l’8 ottobre 2016. La sua memoria liturgica, per la diocesi di Oviedo, è stata fissata al 21 ottobre, giorno della nascita al Cielo degli altri tre martiri.

Il sole sorge alle ore 6,50 e tramonta alle ore 19,53