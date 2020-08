Protocollo regionale anti Covid-19 in agricoltura

E’ stato di recente pubblicato dalla Regione il piano anti-contagio per il settore dell’agricoltura. Il documento va ad integrare quanto già previsto in via generale dai protocolli Nazionali, specificando le direttive alle quali le aziende operanti sul territorio dovranno attenersi sia per l’adozione del protocollo anti-contagio aziendale sia per mettere in campo tutte le azioni volte a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19.

Il documento assume inoltre una rilevante importanza anche in relazione alle responsabilità in capo alle aziende in caso di contagio di un lavoratore riconducibile all’attività lavorativa. Su questo tema la Corte di Cassazione è di recente intervenuta affermando che, anche in presenza di affezione da coronavirus ascritta all’ambiente di lavoro, la responsabilità civile e penale dell’impresa può intervenire solo se non sono state adottate le misure fissate dalle norme speciali introdotte nel periodo di emergenza sanitaria.

Ne deriva che, affinché vi sia responsabilità datoriale, è necessario un inadempimento rispetto alle norme speciali, le quali in materia di coronavirus sono costituite dai protocolli di contenimento e dalle linee guida governative e regionali. Riportiamo di seguito il link dal quale è possibile consultare o scaricare il protocollo: gestionewww.regione.vda.it/allegato.aspx