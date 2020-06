Omologati cinque cloni di vitigni autoctoni realizzati dallo Iar

Raccoglie i frutti di un intenso lavoro l'Institut agricole régional-Iar, che ha ottenuto l'iscrizione di cinque nuovi cloni di vitigni autoctoni: due Fumin (IAR-F18 e IAR-F33), un Mayolet (IAR-M25), un Prié rouge (IAR-PMT11) e un Prié blanc (IAR-PRB1).

"Appaiono particolarmente interessanti i due Fumin - spiegano i tecnici dello Iar sulla pagina Fb dell'Institut - IAR-F33 si caratterizza per un contenuto in zuccheri significativamente più elevato oltre che per l’eccezionale contenuto di polifenoli ed antociani, mentre IAR-F18 presenta un vigore contenuto ed una buona produzione, risultando particolarmente equilibrato dal punto di vista vegeto-produttivo. Al fine di assicurare il mantenimento della diversità genetica questi cloni dovrebbero essere sempre affiancati da materiale standard selezionato ed esente da virosi".