E' arrivata l'estate caldo e sole

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Una vasta area di alta pressione si sviluppa dal medio Atlantico su Mediterraneo ed Europa occidentali facendo diminuire l'instabilità e favorendo sempre più il bel tempo estivo. Verso metà della prossima settimana aria mite africana affluirà sull'Europa, soprattutto su Spagna e Francia, portando clima caldo in Valle d'Aosta. E' possibile l'aumento dell'instabilità atmosferica da giovedì, quando la struttura di alta pressione in quota sembra indebolirsi a causa di lievi infiltrazioni fredde in arrivo dall'Atlantico del Nord.

DOMENICA 21 GIUGNO



Sereno con qualche banco di nube alta di passaggio e addensamenti in sviluppo sulle creste di confine estero. Temperature: in aumento. Pressione: stabile. Venti: 3000 m moderati da NW; episodi di foehn nelle valli superiori, brezze pomeridiane.

LUNEDI 22 GIUGNO