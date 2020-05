Consumatori sfiduciati a causa del coronavirus

L’ISTAT torna con la sua indagine sul clima di fiducia dei consumatori, presentandoi dati relativi al mese di maggio 2020. Le stime indicano livelli storicamente bassi,con l’indice di fiducia pari a 94,3.

Secondo quanto osservato dall’Istituto Nazionale diStatistica, l’emergenza sanitaria in corso continua, infatti, ad influenzarenegativamente il clima di fiducia degli operatori economici: per i consumatori, inparticolare, l’indice raggiunge il valore più basso da dicembre 2013.

Il confronto dei dati di maggio con quelli relativi a marzo segnala flessioni per tutte lecomponenti del clima di fiducia dei consumatori; anche se la diminuzione è particolarmente marcata per il clima economico e corrente, mentre il clima personale e quello futuro registrano riduzioni più contenute. Il clima economico passa, infatti, da 94,4 a 71,9, il clima personale cala da 102,4 a 100,9, ilclima corrente cade da 104,8 a 95,0 e il clima futuro decresce solo lievemente.

La mancanza di fiducia dei consumatori è un segnale pericolosissimo perché incidenegativamente sul rilancio economico del paese. Mai come in questo momento sarebbe necessaria una politica non divisiva ma improntata alla reale volontà di tutelare tutti per il bene comune, la frase ”nessuno sarà escluso” non può essere solo uno slogan ma deve diventare patrimonio comune e giornaliero per ogni politico italiano.