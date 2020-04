Rinviata al 2021 la storica processione Fontainemore-Oropa

Il comitato organizzatore, insieme all’amministrazione comunale di Fontainemore, ha preso questa decisione in quanto la situazione attuale rende impossibile organizzare e programmare con responsabilità e serietà un evento che richiama la partecipazione di migliaia di persone.

Lo rende noto il vescovo di Aosta, Mons. Franco Lovignana che precisa: "Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che già stavano lavorando con noi per organizzare al meglio la Processione. In particolare il Santuario di Oropa, la Regione Autonoma Valle d’Aosta con la Protezione Civile e il 118".

Il Vescono precisa ancora: "La decisione di rinviare all’anno 2021 la Processione non ci vieta però di continuare ad affidare il nostro cammino alla Vergine d’Oropa e di alimentare il desiderio di tornare presto da Lei. Lo faremo dapprima in famiglia, appena potremo, perché nel cuore di ciascuno di noi sappiamo che ad Oropa “c’è una casa grande, antica dove ognuno vuol tornare, una Madre, dolce viso che ti aspetta ogni giorno”.

Affidiamoci tutti allo sguardo materno della Madonna Nera.

Una storia di fede e tradizione

L’avvenimento, molto atteso, coinvolge tutta la popolazione della Valle del Lys e si ripete con modalità pressoché immutate da oltre quattrocento anni. Da secoli, infatti, gli abitanti della vallata attraversano la montagna ogni cinque anni recandosi al Santuario di Oropa per venerare la Madonna e l’organizzazione dell’avvenimento costituisce, da sempre, un momento di forte coesione e di aggregazione tra le due vallate.

Nell’ultima edizione del 2010 sono stati oltre 3000 i pellegrini che hanno preso parte a questo eccezionale momento di fede. Quest'anno se ne attendono ancora di più: La partenza della processione è da località raggiungibile con navette messe a disposizione dall’amministrazione comunale. Il percorso si sviluppa sulle montagne che separano la Valle d'Aosta dal Piemonte; i fedeli devono superare circa mille metri di dislivello, compiendo soste di preghiera.

Anche durante la processione i pellegrini intoneranno inni alla Vergine e ognuno per conto proprio invocherà la Madonna perchè conceda grazie e intercessioni. L'arrivo al Santuario è previsto per il mezzogiorno di sabato 25 luglio,dopo circa tredici ore di cammino.

Alle 17 Monsignor Lovignana celebrerà la Santa messa nella Basilica Nuova, preceduta dalle confessioni, mentre alle 21 si svolgerà la fiaccolata. Domenica mattina il rientro a Fontainemore al termine della funzione religiosa celebrata dal Vescovo di Aosta nella Basilica Antica.

Come da secolare tradizione non c’è quota fissa per l’alloggio, ma la spesa indicativa è di 20 euro a persona; questa somma, con altre libere offerte, sarà raccolta da incaricati in prossimità del Santuario.