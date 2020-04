Fantastico Gabriele Maquignaz, artista dei ripensamenti

La cravatta verde Lega pare non piacere più all'artista di Cervinia che punta decisamente, come si vede nel post dentro l'articolo, al nero e rosso

CERVINIA 20 FEBBRAIO - La crisi causata dal coronavirus sta creando preoccupazioni in tutti i settori, anche tra gli artisti. E' di oggi la presa di posizione dell’artista Gabriele Maquignaz, che ha annunciato il suo appoggio nella Lega per il quale "E’ opportuno che la Giunta regionale prenda subito provvedimenti urgenti per contenere il danno economico che stanno subendo le famiglie e le imprese".

Per Maquignaz "l’intero comparto economico valdostano è in ginocchio" e quindi considera "importante il tempismo in una situazione così delicata nell'assumere i provvedimenti che devono essere presi entro pochi giorni".

Maquignaz propone, poi, la costituzione di "un fondo ingente per la crisi a breve termine; la concertazione urgente con gli istituti bancari; la sospensioni delle rate mutui e liquidità“.

Poi una critica al Presidente della Regione: "Trovo incredibile - spiega Maquignaz - che Renzo Testolin - non dica nulla su questa questione dopo che le associazioni di categoria da giorni stanno aspettano un risposta".

CERVINIA 23 MARZO - La VdA non ha bisogno di commissari straorinari ma ha bisogno di politici che decidono, come sta facendo il Presidente della Regione; Avrebbe bisogno di altri medici ed infermieri che stanno dando la loro vita per i Valdostani, non ha bisogno di una politica del”Selfie”. G. Maquignaz.

Delle tre l’una: o è stato folgorato sulla via piazza Deffeyes; o Testolin si è impaurito; o la Lega gli ha detto che in lista non c’è posto.

Oppure ha lanciato un pietra nel lago unionista per dire che lui c'è.