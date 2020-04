Valtournenche: I cittadini per richiedere il Buono Spesa possono depositare la domanda in una cassetta postale del Municipio

Per semplificare la richiesta del bonus alimentare da parte dei cittadini che ne abbiano la necessità, il Comune di Valtournenche, oltre a pubblicare il documento sulla home del sito istituzionale, ha affisso una cassetta postale al portone d’ingresso della mairie. Oltre ad imbucare il modulo predisposto per la richiesta del bonus, all’ingresso della casa comunale si trovano anche copie cartacee del modello in bianco. Tontagio. utto questo per mantenre le dsistanze personali e ridurre il rischio contagio.

SOLIDARIETA' ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19



In relazione all'ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento di Protezione civile in ordine al trasferimento di fondi per solidarietà/bonus alimentare si pubblica il modello di richiesta di accesso ai fondi stanziati per detta iniziativa.

Si prega gli interessati di compilare il modulo e di farlo avere agli uffici comunali ivi indicati, ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA ELETTRONICA,

solamente se si è nelle situazioni di oggettivo bisogno indicate nel modulo stesso.

Al momento la raccolta del fabbisogno è da intendersi solamente a titolo esplorativo per verificare le effettive esigenze del territorio e per organizzare le attività di finanziamento, ivi compreso l'eventuale reperimento di ulteriori risorse comunali.

SCARICA MODELLO.doc

Le domande unitamente alla copia scansionata della carta di identità potranno essere inviate al seguente indirizzo email:

info@comune.valtournenche.ao.it

oppure

biblioteca@comune.valtournenche.ao.it

Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca al n. 016692631

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal martedì al sabato