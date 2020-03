Coronavirus: Anche le ProLoco soggette a limitazioni e precauzioni

Le ultime vicende legate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ci impongono di prendere in considerazione alcune misure preventive per evitare che anche nelle nostre attività sociali ed istituzionali possano crearsi occasioni di contagio, in maniera preminente durante manifestazioni, eventi e qualsivoglia attività di assembramento in luogo chiuso e nelle attività che presuppongono contatti diretti con il pubblico.

“Le recentissime misure volte a garantire uniformità nella messa in opera di programmi di prevenzione su tutto il territorio nazionale, mirate a contenere il diffondersi del virus, definite con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 – ha spiegato Pericle Calgaro - ci portano a dare delle opportune indicazioni operative a tutela della salute dei nostri volontari e di tutti coloro che a vario titolo operano nel mondo delle nostre Pro Loco”.

Dalle norme contenute nel testo del Dpcm, in fase di pubblicazione, emerge l’obbligo di sospensione delle manifestazioni e degli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale disposizione ci impone come tale la sospensione delle tantissime iniziative e manifestazioni oltre che la sospensione delle attività svolte all’interno di musei ed istituzioni culturali e sociali.

Un aspetto di non poco conto è quello legato alla particolare fase congressuale in cui si trovano le nostre associazioni in tutte le sue articolazioni territoriali regionali, provinciali e locali, per le quali si rende necessario disporre uno slittamento dei termini indicati per l’approvazione dei nuovi Statuti e per il rinnovo delle cariche sociali, eventi che presuppongono necessariamente fenomeni di assembramento che non sempre possono garantire condizioni di sicurezza per il rischio di contagio da parte dei presenti.

Come tale a far data dalla ricezione della presente comunicazione e fino a nuove disposizioni, che saranno vagliate in concomitanza con le disposizioni delle autorità di Governo e Sanitarie, sono sospese tutte le Assemblee, anche se regolarmente convocate, che riguardano le attività degli organi centrali e periferici dell’UNPLI in tutte le sue articolazioni territoriali.

Ulteriore disposizione riguarda il rispetto costante ed obbligatorio delle misure di prevenzione igienico sanitarie presso tutti i luoghi ove operano i volontari delle Pro Loco e tutti i soggetti impegnati nelle attività sociali ed istituzionali e che abbiano contatti diretti con il pubblico.

Per tutti questi soggetti, compresi gli operatori volontari del Servizio Civile Universale, si impone l’attività a porte chiuse e/o con accesso limitato al pubblico in numero tale da garantire le condizioni minime di sicurezza interpersonale di almeno un metro.