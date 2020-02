Châtillon ricorda Cesare Dujany 'Vigneron de l’Autonomie'

Cade in un momento particolarmente significativo per la vita politica valdostana la serata “Cesare Dujany Vigneron de l’Autonomie” per rendere omaggio alla memoria del partigiano, senatore e uomo di cultura, scomparso lo scorso anno, che avrebbe festeggiato i suoi 100 anni il 20 febbraio.

"Vigneron de l’Autonomie - spiega la vice presidente dell'ANPI Valle d'Aosta Erica Guichardaz - è la definizione di Robert Louvin che abbiamo scelto come titolo della serata in ricordo di Cesare Dujany. In queste poche parole ritroviamo l’attaccamento alle radici, l’amore per la sua terra, la fatica e la tenacia di coltivare giorno per giorno le sue viti, ma anche la sua fede e il suo pensiero strettamente legato ad un’idea di Autonomia nata dalla lotta al nazi-fascismo e aperta all’Europa come sottolineato nel suo ultimo intervento, tenuto in occasione dell’incontro 'Fascismi del terzo millennio' organizzato in risposta all’apertura di CasaPound a Châtillon."

L’appuntamento, venerdì 21 febbraio 202, alle 20.45, nella saletta dell’ex Hotel de Londres di Châtillon, è organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani e dal Gruppo Cultura del Comune di Châtillon, con il patrocinio del Comune di Châtillon e dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta.

L’incontro intende affrontare temi e valori cari a Dujany partendo dalle testimonianze e dagli scritti dell’uomo politico, ma anche dal ricordo affidato alla proiezione di alcune video-interviste.

Interverranno, moderati da Giacomo Sado, giornalista e autore del libro-intervista “Libres”, Ilario Lanivi, ex presidente della Regione (Un’impronta irripetibile nella politica valdostana), Enrico Martial , esperto di politiche europee (Cesare Dujany e l’Europa), Vittorio Beonio Brocchieri, professore di Storia moderna (Il fascismo, il razzismo e noi) e Roberto Louvin, professore di Diritto pubblico comparato, Presidente Paritetica Stato-Regione (Dans la vigne de l’Autonomie). Ad Adolfo Dujany, figlio di César, sono affidate le riflessioni conclusive della serata.

Sono anche previsti gli indirizzi di saluto della coordinatrice del Gruppo Cultura del Comune di Châtillon, Serenella Brunello, del presidente dell'ANPI Valle d'Aosta, Nedo Vinzio e del presidente dell’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta, François Stévenin.