Il mattone valdostano stenta a partire

I valori di locazioni e compravendite immobiliari in Valle d’Aosta fanno registrare ancora una volta oscillazioni a segno meno, tanto che la seconda parte del 2019 ha vistoabbassarsi (anche se lievemente) sia i prezzi delle case in vendita (-1%) che delle case in affitto (-0,5%).

Guardando ai risultati dell’Osservatorio di Immobiliare.it ( www.immobiliare.it ) sul settoreresidenziale nel secondo semestre 2019, chi vende casa in regione chiede in media 2.715 euro almq, mentre i canoni di locazione si sono fermati, a fine anno, a 8.27 euro/mq.

Se questo è il quadro generale di ciò che sta accadendo nel mercato immobiliare della regione, lasituazione risulta in parte diversa dall’analisi relativa ad Aosta.

Nel comparto delle compravenditela città segue il momento negativo registrato anche a livello regionale, facendo segnare nell’ultimosemestre un -1,5% nei prezzi delle case in vendita. Dall’analisi del trimestre settembre-dicembre2019 spicca per la prima volta il segno più (+1%), ma il confronto annuale riconferma il momentono del mercato immobiliare aostano (-2,5%). Per comprare casa ad Aosta a dicembre 2019servono in media 2.035 euro/mq.

Anche sul fronte affitti Aosta segue il trend regionale e al +2% registrato nella seconda partedell’anno fa da contraltare un -3,6% nel confronto con dicembre 2018. La richiesta media deilocatori nel capoluogo valdostano si attesta a 7,74 euro/mq.