Courmayeur: A Dolonne un tuffo nel passato tra i sapori degli antichi forni

In passato ogni frazione di Courmayeur aveva il proprio forno dove la comunità preparava pane in abbondanza. In alcune borghi, ancora oggi, è possibile vedere gli antichi forni in funzione e rivivere l’atmosfera magica dei villaggi d’antan. Il 30 dicembre nella frazione di Dolonne alle 18, per celebrare questa tradizione, gli abitanti del villaggio organizzano la Festa del Pane.

L'antico forno riacceso per l'occasione è pronto a sfornare il tradizionale pane nero ed il gustoso “greichen” un dolce antico a base di uova e uvetta.

Ogni frazione a Courmayeur ha un forno, un tempo utilizzato tutto l’anno dalla comunità: veniva scaldato il giorno prima dell'inizio della cottura, e ogni giorno venivano effettuate cinque o sei infornate ognuna di 100 pani, anche durante la notte.

L’atmosfera dei villaggi d’antan torna ancora oggi a vivere in occasione delle feste legate alla cottura del pane, rito sociale insostituibile.

Le Feste del pane si celebrano in occasione delle feste patronali, e coinvolgono tutta la popolazione, che torna ad utilizzare gli antichi forni collettivi. Il pane è servito sfornato con formaggi e specialità locali, accompagnati da vini locali e vin brulé.

Viene preparato anche il Greichen, il dolce locale con uova e uvetta. I principali forni di villaggio si trovano a Dolonne, La Saxe, Villair, Entrèves.