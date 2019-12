Pioggia e neve ma sarà un Natale di sole

Un'attiva perturbazione accompagnata da venti miti di scirocco interessa oggi la Valle d'Aosta, con precipitazioni diffuse e neve in media montagna. L’Ufficio meteo valdostano, che ha fornito anche l’icona delle previsioni, segnala che anche domani si avranno correnti occidentali con ancora precipitazioni a tratti, più significative nel settore nord-occidentale, e neve in calo, mentre domenica e lunedì intensi venti da nord-ovest porteranno ancora neve sulle zone di confine e foehn altrove. In seguito è probabile l'instaurarsi di un campo anticiclonico.

SABATO 21 DICEMBRE

Deboli precipitazioni fino al mattino in alta valle, nevose oltre 1200 m, schiarite nelle ore centrali, nubi in aumento da metà pomeriggio con precipitazioni in serata, più intense nel settore nord-occidentale, nevose oltre 1000 m.

DOMENICA 22 DICEMBRE

Molto nuvoloso con deboli precipitazioni nel settore nord-occidentale, moderate sui rilievi di confine, nevose oltre 1000-1200 m, qualche schiarita altrove.