No della Cgil al trasferimento dal JB Festaz a Variney

“Il trasferimento dei posti letto dalla RSA J.B. Festaz alla microcomunità di Variney deve essere bloccato senza se e senza ma”. Lapidari i segretari generali di Funzione Pubblica Cgil Igor De Belli e dello Spi Cgil Domenico Falcomatà.

"Sinceramente - spiegano in una nota - non si capisce il vero motivo che abbia indotto l’assessorato a prendere una decisione di questo tipo. Anche perché è sotto gli occhi di tutti lo stato attuale del sistema sanitario e socio-assistenziale valdostano".

Contestano poi all'assessore regionale Mauro Baccega quanto da lui dichiarato, ovver, che "se non avvenisse il trasferimento - spigeano i due sindacalisti - ci si troverebbe davanti a "un pericolosissimo stallo nella programmazione sanitaria in Valle d'Aosta con ricadute negative immediate nei confronti dei cittadini più bisognevoli di cure".

I segretari della Cgil Valle D’Aosta chiosano: “Sentire esprimersi da persone, che ruotano intorno all’assessorato alla sanità, in termini di vita o di morte non corrisponde né al criterio della medicina basata sulle evidenze scientifiche, né al buon senso collettivo”. Da qui il dissenso del sindacato in merito alla decisione dell’assessore Baccega. "La sanità e il welfare - concludono - meritano attenzione, perché ne va della salute e del benessere di tutti i valdostani".