Campagna di Altroconsumo contro l’obsolescenza programmata

A chi non è capitato di avere a che fare con una lavatrice che si è rotta troppo presto e che non conviene o è impossibile riparare? O uno smartphone con un sistema operativo impossibile da aggiornare dopo un anno? Il fenomeno dell’obsolescenza programmata è sotto gli occhi di tutti: Altroconsumo riceve molti reclami da parte dei consumatori delusi da dispositivi elettronici che si usurano e cessano di funzionare troppo presto perché mal costruiti e difficili da riparare.

E' partito così il progetto PROMPT - Premature Obsolescence multi-stakeholder product testing programme – con cui Altroconsumo, insieme alle Organizzazioni di consumatori di Spagna, Belgio e Portogallo - prosegue la sua battaglia contro l’obsolescenza programmata dei prodotti.

L'obsolescenza programmata è un fenomeno che comporta elevati costi per l’ambiente, l’economia e le tasche dei consumatori. Per arginare questo fenomeno al link https://www.altroconsumo.it/obsolescenza-programmata è aperta una piattaforma online dove è possibile segnalare casi di questo tipo, inserendo dati e caratteristiche del prodotto malfunzionante: più alto sarà il numero di segnalazioni, maggiore sarà la forza delle azioni che saranno intraprese per tutelare i consumatori da questa pratica.

Rifiuti elettronici e malfunzionamenti

Prodotti che funzionano male e che i consumatori si trovano a dover sostituire troppo presto, una tendenza che è confermata dai dati: la produzione di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) è aumentata infatti negli ultimi decenni con una crescita del 3-5% all’anno raggiungendo 12 milioni di tonnellate entro il 2020. Per quanto riguarda invece le problematiche più frequenti che vengono riscontrate, secondo le nostre indagini, le parti più “deboli” di uno smartphone sono: batteria, touchscreen e caricatore. Per quanto riguarda invece i televisori, in questo caso i principali responsabili sono: telecomando, schermi e connettori. Per quanto riguarda i PC, ancora una volta sono le batterie a non funzionare al meglio, seguite da hard disk e dagli alimentatori.

Obsolescenza pianificata su scala europea

L'obiettivo del progetto PROMPT è proprio quello di sviluppare un programma di test indipendenti per valutare la longevità dei prodotti elettronici. Diversi membri del BEUC, la federazione europea di organizzazioni di consumatori, e tra queste Altroconsumo hanno aderito all’iniziativa che, oltre a stimolare i produttori, servirà anche a incentivare i consumatori ad utilizzare più a lungo i prodotti, a ripararli e ad accettare anche prodotti di seconda mano. I risultati dei test andranno anche a delineare i prodotti migliori per ciascuna categoria considerata.