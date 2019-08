L'organo di Olivier Salandini per 'Cathédrale Harmonique' ad Aosta

Olivier Salandini ha studiato organo e clavicembalo al Conservatorio Nazionale di Nizza con René Saorgin, Jean-Luc Etienne e Mireille Podeur. Ha conseguito presso il Conservatoire national supérieur musique et danse di Parigi il Master of Pedagogy in organo e in clavicembalo. Ha poi continuato i suoi studi di clavicembalo con Bob van Asperen al Conservatorio Superiore di Amsterdam e di organo con Reizte Smits al Conservatorio di Utrecht ottenendo Master nel 2008.