Al via bandi Usl per l'assunzione di 13 medici

L’Azienda Usl valdostana ha bandito otto concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 13 specialisti medici da assegnare a diverse strutture che da tempo lamentano carenze di organico. Il termine per la presentazione delle domande per i bandi di concorso è fissato per il 18 luglio.

Le assunzioni sono state così ripartite: tre medici specialisti in Ortopedia e Traumatologia, due in Igiene e Sanità Pubblica, due in Ostetrica e Ginecologia, due in Medicina Trasfusionale, uno in Oculistica, uno in Urologia, uno in Medicina Legale e un medico specialista appartenente all’area della sanità pubblica da assegnare alla Direzione medicina di presidio ospedaliero.

Non sono contemplate, per ora, assunzioni per la struttura di Psichiatria.