Dirette quaresimali di Radio Proposta Inblu nel mese di aprile 2019

Mercoledì 3 aprile 2019 alle ore 18:00, dal Santuario di Maria Immacolata di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, celebra la quarta Stazione Quaresimale.

Gilbert Turcotti a partire dalle ore 17:30, dai microfoni di Radio Proposta inBlu, con una serie di riflessioni, anticipa la diffusione di questa funzione religiosa.

Bruno Genestreti invece dalla Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo a Pont Saint-Martin, a partire dalle ore 10:30 di domenica 7 aprile conduce la diretta radiofonica che Radio Proposta inBlu dedica alla celebrazione della Messa della quinta domenica di Quaresima, in programma alle ore 11:00.

La quinta e ultima Stazione Quaresimale sarà officiata dal Vescovo di Aosta, mercoledì 10 aprile alle ore 18:00 nella Parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta.

La diretta di Radio Proposta inBlu dedicata a questo evento religioso prenderà avvio alle ore 17:30 e sarà condotta da Gilbert Turcotti.

Domenica 14 aprile viene celebrata la Domenica delle Palme. L’emittente radiofonica Diocesana dalle ore 9:30, con alcuni interventi realizzati da Vanna Balducci e Gilbert Turcotti, segue dapprima la processione dei fedeli che parte dalla Chiesa di Santo Stefano in Aosta, per poi trasmettere in diretta, la Celebrazione Eucaristica dalla Cattedrale di Aosta, prevista per le ore 10:30.

Tutte queste dirette possono essere ascoltate, oltre che sulle classiche frequenze della radio, collegandosi al sito Internet: www.radiopropostainblu.it

Per ascoltare Radio Proposta inBlu basta sintonizzarsi sulle seguenti frequenze:

FM 103.8 (Courmayeur); FM 93.7 (La Salle); FM 88.0 (Valgrisenche);

FM 107.6 (Saint-Nicolas, Vallata del Gran San Bernardo, Valtournenche e Ayas e Fontainemore);

FM 102.7 (Cogne); FM 107.8 (Aosta e Bassa Valle d’Aosta);

FM 107.4 (Saint-Vincent); FM 88.5 (Brusson); FM 90.6 Champorcher;

FM 103.6 (Donnas e Pont-Saint-Martin).