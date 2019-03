Guida all’organizzazione del saggio di danza e alla scelta dei costumi di scena

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, scuole di danza, canto e teatro danno il via ai preparativi per il saggio, momento fondamentale per portare in scena i risultati di un intero anno di studi e impegno e vivere tutti insieme, allievi, maestri, amici e famiglie, la soddisfazione di vedere i tanti sacrifici fatti trasformarsi in uno spettacolo bello ed emozionante.

L’organizzazione dell’evento tanto atteso non è affatto semplice e richiede tempo e precisione che permetteranno a tutti i protagonisti (soprattutto agli allievi più piccini) di arrivare al grande giorno con la giusta tranquillità e concentrazione…niente di meglio per uno spettacolo di successo!

Culmine del percorso accademico annuale, il saggio di danza si prepara in realtà fin dall’inizio dell’anno, giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, passo dopo passo (è proprio il caso di dirlo).

Assodato che è questa la base per uno spettacolo riuscito, ecco la to-do-list da seguire per arrivare preparatissimi (e leggermente meno stressati…forse!) al giorno del saggio.

- Scelta del tema e della musica

- Scelta della data

- Scelta e prenotazione del luogo per il saggio

- Allestimento delle scenografie

- SIAE

- Stampa biglietti e locandine

- Scelta dei costumi di scena

Il tema o filo conduttore dello spettacolo potrà essere una favola, un musical celebre o un qualcosa di più generico ma che garantisca una linea narrativa ed estetica armoniosa. Le coreografie dovranno essere adatte all’età e alle reali capacità degli allievi ; inoltre, creare gruppi omogenei per età e competenze permetterà a tutti di esprimersi al meglio evitando il disagio di sentirsi meno preparato rispetto agli altri.

Per quanto riguarda la location del saggio, il teatro rimane il luogo preferito di insegnanti e allievi. Tanti dovranno essere gli elementi da valutare prima di prenotare: la presenza di un parcheggio per garantire un comodo accesso agli spettatori, il numero di posti a sedere e, ovviamente, il prezzo dell’affitto. Questa è, infatti, una delle voci più onerose del budget e potrebbe pesare molto sul costo del saggio e, dunque, sulle famiglie.

La scelta della data e la prenotazione della location vanno di pari passo e l’una dipende strettamente dall’altra. Se si è optato per un teatro sarà importante prendersi per tempo perché trovarne uno disponible tra maggio e giugno (periodo dei saggi per eccellenza) potrebbe essere una vera e propria sfida!

Una valida opzione, a questo punto, potrebbe rivelarsi lo spettacolo all’aperto per il quale non saranno necessari lunghi tempi di prenotazione ma solo un permesso del Comune e il noleggio di un palcoscenico.

Scenografi, tecnici del suono e delle luci potranno nella maggior parte dei casi essere messi a disposizione dal teatro stesso o dalla compagnia di noleggio delle strutture.

Una volta “bloccate” data e location, si potrà dare il via alla stampa di locandine e inviti e, poi, finalmente, al momento in assoluto più eccitante per gli allievi: la scelta dei costumi del saggio!

I criteri per selezionare gli abiti di scena sono tanti e starà all’insegnante di riuscire a trovare il giusto compromesso fra: bellezza, qualità e budget.

Tutù, accademiche, tutulette dovranno attirare lo spettatore con colori, tessuti e linee che accompagnino i movimenti delle coreografie; dovranno, inoltre, essere di buona fattura per evitare spiacevoli inconvenienti come strappi o bretelline scucite dell’ultimo momento e dovranno, infine, rispondere alle esigenze economiche delle famiglie che si trovano a fine anno ad affrontare le spese di tanti saggi quante sono le attività a cui si dedicano i propri figli.

Se per i costumi del repertorio classico la scelta ricadrà quasi sicuramente sulle sartorie specializzate, per le coreografie di danza moderna e contemporanea si potranno trovare maggiori alternative che garantiscano anche una spesa più contenuta.

Il web si rivela oggi un’ottima risorsa per reperire i propri costumi di danza : ampia è la scelta di siti specializzati nella vendita online di costumi per saggi e spettacoli tersicorei.

I più reticenti e meno abituati all’e-commerce potranno esitare all’idea di non poter acquistare un vestito “su misura”, temendo eventuali problemi di taglie e vestibilità dell’ultimo minuto; in realtà, i vantaggi dell’acquisto dei costumi di danza online sono molteplici, primo fra tutti la possibilità di procurarsi in tempi rapidi grandi quantitativi di vestiti a prezzi davvero competitivi.

Se quelli elencati finora sono gli step indispensabili per organizzare un saggio di danza senza intoppi, saranno la passione, la tenacia, l’adrenalina e i sorrisi di insegnanti e allievi a trasformare questo giorno da “semplice” spettacolo a magico ricordo!