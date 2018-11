IN CUCINA CON CINZIA: Pomodorini ciliegini ripieni e gratinati

Questi pomodori ciliegini ripieni e gratinati sono tanto carini quanto semplici da preparare e data la loro dimensione mignon, si prestano ad essere serviti come finger food in occasione di aperitivi o anche semplicemente come antipasto quando non avete troppa voglia di applicarvi, ma volete fare bella figura! Bisogna avere solo un po’ di pazienza per cercare di svuotarli all’interno, ma credetemi ne vale la pena e, se poi vi piace, potete servirli dentro ai pirottini di carta, come se fossero dei piccoli pasticcini. L’unica raccomandazione che mi sento di farvi è di essere generosi e di abbondare con le dosi perché uno tira l’altro!

Difficoltà: Bassa Tempo di preparazione: 20 minuti Tempo di cottura:15 minuti Costo: Basso

Ingredienti:

30 pomodorini

80 gr pangrattato

50 gr parmigiano

3 cucchiai d’ olio extra vergine d’ oliva

origano a piacere

sale

Sciacquate i pomodorini, asciugateli e tagliateli a metà, poi, con un cucchiaino, svuotateli dei semini e della polpa interna raccogliendo tutto in un contenitore.

Disponete i pomodorini a testa in giù su di un canovaccio pulito e, intanto, unite il parmigiano, il pangrattato l’olio, l’origano e il sale alla polpa , formando un composto compatto ma abbastanza morbido. Se occorre, aggiungete un po’ d’ acqua.

A questo punto, prendete un pomodorino e riempitelo con l’impasto e adagiatelo a testa in su, su di una placca rivestita di carta forno. Procedete in questo modo finché non avrete ultimato tutti gli ingredienti, poi fate gratinare i pomodori ciliegini ripieni in forno statico a 200° per circa 15′ minuti.

Potete sbizzarrirvi riempiendo i pomodori con i gusti che preferite, vi basterà aggiungere al pangrattato quello che vi ispira: acciughe e olive,tonno e capperi, prosciutto e parmigiano…