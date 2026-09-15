L'Étape Mondovì, tutto pronto per un weekend nel segno del Tour de France

È tutto pronto a Mondovì per L'Étape Mondovì by Tour de France, l'appuntamento che dal 18 al 20 settembre porterà nel Monregalese ciclismo, musica, intrattenimento e un programma pensato per coinvolgere partecipanti, accompagnatori e pubblico.

L'Étape Mondovì rappresenta di fatto la seconda edizione della Granfondo Alpi del Mare, manifestazione che al suo debutto, nel 2025, aveva portato nel Monregalese circa 2.500 ciclisti, confermandosi fin dalla prima edizione come uno degli appuntamenti più interessanti del calendario ciclistico del territorio.

Per tre giorni Mondovì sarà il centro dell'evento. L'area Expo accompagnerà la manifestazione con attività, incontri e iniziative dedicate al mondo della bicicletta, mentre il programma serale porterà musica e spettacolo nel cuore della città.

Venerdì 18 settembre, dopo l'apertura dell'Expo e il ritiro dei pacchi gara, spazio alla Music Run, con la selezione musicale curata da Leonar. Una corsa a piedi che unisce movimento e musica e che accompagnerà i partecipanti lungo il percorso, trasformando il centro cittadino in uno spazio di sport e divertimento. Dalle 21.30, la serata proseguirà con il concerto gratuito dei The Beat Circus, rock'n'roll beat band.

Anche sabato 19 settembre sarà una giornata ricca di appuntamenti. Accanto alle attività dell'Expo, al ritiro dei pacchi gara e agli eventi dedicati ai più piccoli, il programma proporrà una nuova serata di musica e intrattenimento. Dalle 21.30, sempre a ingresso libero, sarà il Movì Festival a portare sul palco energia e spettacolo per una notte dedicata a chi ha voglia di vivere Mondovì fino a tardi.

Grande attenzione anche al food, che accompagnerà l'intero weekend. In piazza sarà possibile fermarsi a mangiare con proposte dedicate allo street food, tra hamburger e patatine a cura di Operti, e con il pasta party a organizzato dal pastificio Michelis collegato alla manifestazione. L'obiettivo è fare dell'evento non soltanto un appuntamento per chi pedala, ma una festa aperta alla città e a tutti coloro che vorranno partecipare.

Domenica 20 settembre sarà invece il giorno della Granfondo e della Pedalata Alpi del Mare, cicloturistica non competitiva, con i ciclisti impegnati sui percorsi che attraversano il Monregalese e le colline dell'Alta Langa. Un territorio che, attraverso la manifestazione, si presenta ancora una volta come destinazione ideale per chi vuole scoprire il Piemonte in bicicletta tutto l'anno.

Il programma è pensato quindi per unire sport e territorio, ma anche per creare occasioni di incontro e partecipazione. La bicicletta resta il filo conduttore, ma intorno alla gara prende forma un evento capace di coinvolgere tutta la comunità.

Anche il meteo sembra voler accompagnare il weekend di festa. Secondo le previsioni di DATAMETEO, partner dell'evento, dopo una fase di possibile instabilità tra mercoledì e giovedì, il bel tempo è atteso proprio in vista del fine settimana. Venerdì e sabato sono previste condizioni favorevoli, con temperature piacevoli, mentre domenica il clima dovrebbe mantenersi stabile e ideale per vivere la giornata al meglio. Un ulteriore elemento che invita a vivere Mondovì per tutti e tre i giorni del programma.

L'Étape Mondovì conferma così la volontà di costruire un appuntamento che possa crescere nel tempo, valorizzando il patrimonio paesaggistico, turistico ed enogastronomico del Monregalese e rafforzando il legame tra ciclismo e promozione del territorio.

L'appuntamento è a Mondovì dal 18 al 20 settembre. Tre giorni per pedalare, stare insieme, ascoltare musica, mangiare e vivere la città nel segno della bicicletta.