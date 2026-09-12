Superenalotto, la schedina da 5 euro e la tassa sulla fortuna: cosa sappiamo sulla vincita record a La Velletta Brianza

(Adnkronos) - Oltre 223 milioni di euro: è questo il jackpot da record che è stato vinto a La Valletta Brianza, in provincia di Lecco, da un fortunato giocatore che è riuscito a centrare il 6 al Superenalotto (8-13-16-52-64-70; Jolly 17; SuperStar 21, ndr) nel concorso di ieri 11 settembre, un evento che mancava da oltre un anno, quando il 6 fu centrato sempre in Lombardia, a Desenzano del Garda (Brescia). Ecco tutto quello che sappiamo sulla vincita record.

La sestina vincente è stata realizzata presso il punto vendita 'Al Chicherin' in Via Milano 36, che si trova all'interno di un centro commerciale. "Non sappiamo nulla, sappiamo che è stata realizzata la vincita al Superenalotto perché il telefono non smette di squillare", aveva risposto all'Adnkronos il gestore della ricevitoria baciata dalla fortuna subito dopo la vincita. A quanto pare, stando a indiscrezioni della stampa locale, il 6 sarebbe stato centrato giocando una schedina di 5 euro.

Il fortunato vincitore, però, non porterà a casa l'intero jackpot da oltre 223 milioni di euro. Della vincita milionaria, infatti, circa 44,6 milioni torneranno nelle casse dello Stato: è l’effetto della tassa sulla fortuna

che, riporta Agipronews, prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. In pratica, al vincitore andranno "solo" 178,4 milioni di euro.

Cosa succede ora? Grazie al jackpot di ripartenza - fa sapere Agipronews - la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto 26,5 milioni di euro. Si tratta di un “tesoretto” costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza.