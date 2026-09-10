Maltempo, nella notte nubifragi su Milano. Crolla soffitto aula bunker San Vittore

MILANO (ITALPRESS) - Un'intensa ondata di maltempo si è abbattuta nella notte su Milano e sulla Lombardia, provocando allagamenti, disagi alla circolazione e danni alle strutture. Tra gli episodi più gravi si registra il crollo di parte del controsoffitto dell'aula bunker di piazza Filangieri, situata di fronte al carcere di San Vittore. A causa delle precipitazioni della notte e della mattinata, calcinacci e pannelli sono caduti all'interno della struttura, portando i Vigili del Fuoco a dichiararne l'inagibilità. Il cedimento ha costretto al rinvio dell'udienza del maxi-processo "Hydra" sulla mafia in Lombardia. Il fatto si inserisce nel quadro dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile per forti temporali e rischio idrogeologico. A Milano si sono toccati accumuli tra i 50 e gli 80 mm di pioggia in breve tempo, con il Centro Operativo Comunale che mantiene sotto costante monitoraggio i fiumi Seveso e Lambro. (ITALPRESS).Foto: Ipa Agency