Serie A, oggi Roma-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Big match all'Olimpico. Oggi, sabato 5 settembre, la Roma sfida l'Atalanta - in diretta tv e streaming - nella terza giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini sono reduci da un inizio di stagione perfetto, con due vittorie in altrettante partite, entrambe per 4-0, contro Fiorentina e Lecce, così come la Dea di Sarri, subentrato a Palladino dopo aver lasciato la Lazio, che ha battuto il Sassuolo all'esordio per 2-1 e poi il Bologna per 1-0.

La sfida tra Roma e Atalanta è in programma oggi, sabato 5 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Molina, Koné, Cristante, Wesley; Mora; Dybala, Malen. All. Gasperini

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossonou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

Roma-Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.