Nuova ondata di caldo estremo, picchi oltre 45°C: Centro-Sud ancora nella morsa dell'afa

(Adnkronos) - La nuova ondata di caldo soffoca il Centro-Sud, ancora nella morsa di un'afa che ormai sembra infinita. E mentre una convergenza di eventi meteo estremi preoccupa l'Italia, divisa tra temperature record e violenti temporali al Nord, gli esperti segnalano nuovi picchi, con oltre 45°C previsti nei prossimi giorni. Sono queste le previsioni per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, prevede che, a pochi giorni da Settembre, tre eventi straordinari trasformeranno questa data in un vero e proprio manifesto del cambiamento climatico.

Le Notti Ultra-Tropicali

Il disagio prima dell'alba: su quasi tutto il Sud, lungo le coste del Centro e in Romagna, ennesima notte segnata da tantissimo caldo, tantissima umidità, pochissimo sonno. Minime sopra i 25°C, con picchi notturni vicini ai 30°C in alcune zone del Meridione. Valori simili ci costringeranno a coniare nuovi termini oltre a “notti tropicali” e “super-tropicali”? Dovremo iniziare a pensare a notti "iper-tropicali" o “ultra-tropicali”, per descrivere questa nuova anomalia climatica completamente fuori scala?

Il Forno Sahariano oltre i 45°C

Durante il giorno, fino al tardo pomeriggio, le temperature raggiungeranno valori tipici dell'entroterra algerino. La situazione sarà critica in Sardegna e Sicilia, dove si toccheranno i 45°C, con alcuni modelli matematici che non escludono punte estreme di 48°C, una soglia che candiderebbe questa giornata verso nuovi record storici europei. Anche Calabria, Puglia e Campania supereranno agilmente i 40°C, mentre la Capitale si assesterà su un soffocante picco di 39°C.

I Temporali al Nord

Mentre gran parte del Paese brucerà sotto il sole, il settentrione vivrà il violento rovescio della medaglia dell'energia accumulata. Temporali di forte intensità si abbatteranno sulle Alpi, partendo dai settori occidentali per poi spostarsi verso il Triveneto, con scrosci improvvisi che sconfineranno anche sulle alte pianure padane a nord del fiume Po.

Tre indizi fanno una prova

Questi tre indizi meteo saranno un’altra prova inconfutabile del Riscaldamento Globale in atto. Dobbiamo pretendere e attuare un cambiamento radicale delle nostre abitudini ed economie oggi stesso, per evitare che giornate estreme come questa diventino la regola del nostro clima futuro, sperando che rappresentino un campanello d'allarme definitivo e non la prima di una lunga serie di anomalie.

Un debole sollievo arriverà solo nel fine settimana

Sabato le massime al Centro-Nord registreranno un provvidenziale calo di 3-4 gradi, una flessione che raggiungerà il Sud soltanto domenica. Non possiamo però illuderci che l'estate sia al capolinea: dopo il transito di una modesta perturbazione atlantica nei primissimi giorni di settembre, le proiezioni indicano che l'implacabile anticiclone africano tornerà ancora una volta a dominare la scena.

Venerdì 28. Al Nord: temporali forti su Alpi e Prealpi e locali pure in pianura. Al Centro: soleggiato con caldo eccezionale. Al Sud: sole con caldo eccezionale fino e oltre i 44°C.

Sabato 29. Al Nord: sole, meno caldo; qualche temporale sulle Dolomiti. Al Centro: sole, qualche isolato acquazzone sui rilievi, meno caldo. Al Sud: sole e caldo eccezionale.

Domenica 30. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, meno caldo. Al Sud: soleggiato e un po’ meno caldo.

Tendenza: leggera flessione termica anche al Sud, perturbazione tra martedì e mercoledì al Centro-Nord poi di nuovo caldo.