Addio a Dolly Parton, da Taylor Swift a Beyoncé: i tributi all'icona country

(Adnkronos) -

Il mondo della musica e dello spettacolo piange Dolly Parton, la cantante, attrice e autrice regina del country, morta martedì a Nashville, all’età di 80 anni, dopo una breve battaglia contro il cancro. La notizia della sua scomparsa ha provocato una lunga serie di messaggi di cordoglio da parte di musicisti, attori e personalità pubbliche.

"Un mondo senza Dolly non sembra possibile, reale o giusto", ha dichiarato la popstar Taylor Swift, sottolineando come l'eredità della cantante continuerà a vivere attraverso le "innumerevoli vite" che ha contribuito a cambiare. Per Swift, Parton rappresentava "una combinazione unica di grazia, determinazione, generosità e forza".

Particolarmente personale il ricordo di Billy Ray Cyrus, amico di lunga data di Parton e padre di Miley Cyrus, della quale la cantante era madrina. Cyrus ha ricordato il loro incontro nel 1992 e il rapporto costruito negli anni, definendo Parton "una presenza costante" nella sua vita e in quella della sua famiglia. Anche Beyoncé, che aveva collaborato con Parton nell'album "Cowboy Carter", ha ricordato la cantante per la sua arte, la generosità, l'umorismo e l'impegno imprenditoriale, definendola "unica e irripetibile".

Il cordoglio arriva anche dal mondo del cinema. Jane Fonda, coprotagonista con Parton nel film "Dalle 9 alle 5... orario continuato" (1980) ha scritto di essere "devastata" dalla notizia, sottolineando come la cantante sia stata una presenza "potente, generosa e giocosa" capace di entrare per sempre nella vita e nei cuori di milioni di persone. "Non ci sarà mai un'altra Dolly", ha scritto Reba McEntire, mentre Keith Urban ha ammesso di non avere parole per descrivere il dolore per la scomparsa della collega.

Tra i messaggi più sentiti anche quello di Kevin Costner, che nel 1992 chiese personalmente a Parton il permesso di utilizzare "I Will Always Love You" per "The Bodyguard", il film con Whitney Houston. "Grazie per esserti fidata di me", ha scritto l'attore, ricordando la generosità della cantante. Sabrina Carpenter, che aveva recentemente coinvolto Parton in una nuova versione di "Please Please Please", ha parlato della sua "magia unica" e della sua voce, delle sue canzoni e della sua umanità. Kacey Musgraves ha invece affidato a poche parole il proprio dolore: "Dolly. Questo fa davvero, davvero male"".

Il tributo è arrivato anche da Linda Ronstadt, storica collaboratrice di Parton nell'album "Trio" insieme a Emmylou Harris, che ha definito la registrazione con la cantante "una delle esperienze musicali più straordinarie" della sua vita Anche Eminem ha ricordato Parton, condividendo una lettera che la cantante gli aveva scritto dopo il suo ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame. I due non avevano mai avuto l'occasione di incontrarsi, ma il rapper ha raccontato quanto quelle parole lo avessero colpito.

Dal mondo istituzionale, il presidente americano Donald Trump ha definito Parton "una delle più grandi cantanti country, e non solo", annunciando inoltre che le bandiere di tutto il Paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana per commemorare la star. "Questa è una vera perdita per milioni di persone. Non c'è mai stato nessuno come lei, e mai ci sarà", ha aggiunto Trump. Il ricordo della cantante supera però i confini della musica. La Recording Academy ha sottolineato come la sua eredità non possa essere misurata soltanto dai premi, ricordando il suo "impegno nella filantropia e nella comunità". (di Paolo Martini)