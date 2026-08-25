Tra quinta ondata di caldo estremo e maltempo, il meteo spacca in due l'Italia: le previsioni

(Adnkronos) - Mentre il maltempo con forti temporali si abbatte sul Nord abbassando le temperature, il caldo africano non molla la presa nel Centro Sud, che presto finirà nel mirino di una nuova ondata di afa record.

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a quinta di questa torrida estate. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, martedì 25 agosto, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'anticiclone africano è pronto a sferrare il suo quinto attacco di questo 2026, riportando l'Italia nel forno.

I numeri spaventosi della "Heat Dome"

Questa nuova fiammata non sarà lunghissima, ma per parte del Centro-Sud si preannuncia come la più violenta dell'intera stagione. Per capire l'entità di questa anomalia, basta tradurre in parole semplici un paio di dati tecnici che stanno lasciando a bocca aperta gli addetti ai lavori:

La cupola di calore da record: l'alta pressione africana formerà una Heat Dome (Cupola di Calore) gigantesca ed altissima (in gergo, con un geopotenziale da record di 6000 metri a 500 hPa!). Sarà una vera e propria cappa capace di schiacciare tantissimo calore verso il suolo.

Il forno in quota: a circa 1500 metri di altitudine si registreranno almeno 30°C (sulle mappe meteo 30°C a 850 hPa!), un valore del tutto anomalo per la troposfera delle nostre latitudini.

Cosa significherà tutto questo per le nostre pianure? I termometri toccheranno punte di 40-41°C al Centro-Sud, con picchi locali in grado di sfiorare addirittura i 43-44°C sul medio versante adriatico, sulle Isole Maggiori e in Calabria; e tutto ciò alla fine di agosto, nonostante le notti già ben lunghe. Sono numeri che lasciano di stucco solo i negazionisti del cambiamento climatico, considerando che la comunità scientifica aveva previsto questa esatta deriva già 40 anni fa.

Notti insonni e cieli gialli fino in Scandinavia

Il super riscaldamento globale in atto porterà con sé altre due conseguenze pesanti:

Notti super-tropicali: su gran parte del Sud e in molte aree del Centro (come Roma, Pescara e Teramo), le temperature minime notturne non scenderanno mai sotto i 25°C, impedendo al corpo umano di recuperare le energie.

Sabbia del deserto: una massiccia dose di pulviscolo sahariano accompagnerà l'ondata, velando in parte i cieli italiani e spingendosi clamorosamente a nord, fino a coprire i cieli di Svezia e Norvegia.

Il fotofinish di agosto: chi si salva e chi no

I giorni peggiori di questa quinta ondata saranno giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29. Sul fotofinish di agosto, il Sud, il Lazio e il Medio Adriatico subiranno la cottura finale. La vera buona notizia riguarda solo il Nord Italia, che rimarrà escluso da questa fornace estrema, mantenendo un clima decisamente più umano. Preparatevi alla "Quinta": purtroppo non sarà la bellissima sinfonia di Beethoven ma il ben più straziante bramito del quinto "Cammello", il nome con cui i meteorologi chiamano da decenni l’inesorabile anticiclone africano.

Martedì 25. Al Nord: veloce instabilità verso Alpi e Triveneto, migliora presto. Al Centro: temporali irregolari su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al Sud: soleggiato e più caldo; temporali in Campania dal pomeriggio.

Mercoledì 26. Al Nord: soleggiato, nubi sparse in Liguria. Al Centro: soleggiato e più caldo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Giovedì 27. Al Nord: soleggiato, qualche addensamento sulle Alpi. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud: soleggiato e molto caldo.

Tendenza: super anticiclone subtropicale al Centro-Sud con oltre 40-41°C, rischio di forti temporali sulle Alpi.