In pensione a 30 anni, coppia gira il mondo con i figli a 70 euro al giorno

(Adnkronos) -

In pensione a trent'anni per girare il mondo con i figli piccoli. È quanto ha deciso di fare una coppia del Regno Unito, che da tempo coltiva l'idea di lasciare il Paese per continuare a visitare nuovi stati, dopo aver già esplorato 27 paesi. La spesa per sostenere il loro giro del mondo? Appena 60 sterline al giorno, circa 70 euro.

Ryan Blackley, 35 anni, e sua moglie Jess, 34, sono partiti dalla Gran Bretagna per la Thailandia con i figli Noah, di sei anni, e Bodhi, di quattro, a febbraio, e ora stanno viaggiando per l' Asia con una spesa media di 1800 sterline al mese. I loro viaggi sono finanziati dalle 2500 sterline che guadagnano ogni mese affittando le loro casa in patria. Le loro spese mensili sono inoltre inferiori rispetto a quando vivevano in Gran Bretagna, dove mutuo, bollette e cibo ammontavano a circa 2286 sterline

Inizialmente la coppia aveva in programma di trasferirsi in Portogallo e viaggiare per l'Europa, ma alla fine ha cambiato idea dopo aver deciso che il clima invernale più mite dell'Asia si adattava meglio alle loro esigenze. Prima di intraprendere il viaggio, un totale di 9334 chilometri verso Chiang Mai, hanno preparato solo due valigie e uno zaino a testa.

L'uomo, originario di Cambridge, ha affermato che la coppia aveva sempre pianificato di utilizzare gli immobili come mezzo per crearsi una sufficiente indipendenza finanziaria da poter lasciare il Regno Unito, e il proprio lavoro: "Avevamo un piano per andarcene dal Regno Unito, e questo piano prevedeva l'acquisto di immobili", ha detto l'uomo al Daily Mail, "abbiamo avuto una bella vita lì, ma è arrivato un punto in cui abbiamo capito che il Regno Unito non era il posto giusto per noi in cui vivere e crescere dei figli. Non è un paese sicuro", aggiungendo che: "il costo della vita è pazzesco". A

La coppia ha scelto inolytr di educare i propri figli girando per il mondo, poiché Ryan ha affermato di voler sfuggire a quello che lui considera un sistema educativo obsoleto: "Il sistema scolastico è un sistema molto obsoleto. Per noi l'intero concetto di vita è capovolto, perché devi andare a scuola, lavorare e poi goderti la vita a 68 anni. Chissà, innanzitutto se sarai ancora vivo e, in secondo luogo, quali saranno le tue condizioni di salute. In questo modo insegniamo tutto ai bambini. Sanno come leggere, scrivere, fare matematica, imparare l'inglese", ha spiegato.