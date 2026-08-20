Temporali e grandine al Nord: allerta arancione in Lombardia, gialla in 8 regioni

(Adnkronos) - Piogge, temporali, ma anche forti raffiche di vento e grandinate. Il maltempo colpisce l'Italia, in particolar modo il Nord e oggi, giovedì 20 agosto, scatta l'allerta in 9 regioni. L'allerta si colora di arancione il Lombardia e di giallo in altre 8 regioni.

Come spiega la Protezione civile nell'ultimo bollettino sull'allerta maltempo, il sistema perturbato di origine atlantica che sta attraversando l’Europa centrale determinerà, nel corso della giornata di oggi, un deciso peggioramento delle condizioni metereologiche sulle nostre regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con piogge da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco e localmente intense.

La Protezione civile ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione dalla mattinata a Liguria, Province autonome di Trento e Bolzano e successivamente a Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata perciò valutata per oggi allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su settori della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla sull’intero territorio di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e su parte di Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.