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Video | 18 agosto 2026, 15:05

Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone

Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone

(Adnkronos) - Un 49enne, originario di Francica, in provincia di Vibo Valentia, è stato arrestato dai carabinieri forestali di Serra San Bruno e di Soriano Calabro con l'accusa di incendio boschivo doloso. L'uomo è stato scoperto mentre appiccava volontariamente il fuoco in un'area ricoperta da querce e pioppi, per poi allontanarsi con un trattore, ed è stato ripreso da un drone della Regione Calabria impegnato nelle attività di monitoraggio del territorio nell’ambito del progetto 'Tolleranza Zero'.  

 

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