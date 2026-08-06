Papa ai giovani ad Assisi “Coraggio di compiere scelte è atto più rivoluzionario”

ASSISI (PERUGIA) (ITALPRESS) - "Buongiorno a tutti voi, sono veramente contento di essere qui con voi". Apre così il suo discorso Papa Leone XIV, incontrando i giovani partecipanti all'evento GO! Franciscan Youth Meeting 2026 ad Assisi. "Ai cristiani - continua - sarà sempre più richiesto di diventare operatori di pace, all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. Essere testimoni di Cristo rimane quindi affascinante e impegnativo, perchè allarga la mente e il cuore oltre i confini artificiali, cioè al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco, però, imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti. Accoglienti verso tutti. Non è facile, ma dà molta gioia". "Cari giovani, com'è bello stare insieme a ragionare di Dio", prosegue Leone, "specialmente in un tempo in cui la tecnologia disabitua a stare insieme tra persone in carne ed ossa". "Sta scomparendo quasi ovunque nel mondo la stabilità delle società tradizionali", dice, "oggi invece con una lettura a volte confusa della libertà ci illudiamo che la vita non si risolva mai una volta per tutte perchè il contesto in cui viviamo muta rapidamente e cambiamo parecchio anche noi". "In questo contesto - spiega -, il coraggio di compiere una scelta definitiva è forse l'atto più rivoluzionario: decidere per sempre non ci rinchiude in una gabbia ma ci apre a un dinamismo più grande". "Attorno a Gesù diventano fratelli e sorelle uomini e donne che altrimenti non si sarebbero mai incontrati o frequentati. Quando questo miracolo della Chiesa continua ad avvenire, grazie a Dio, rimane sorprendente anche oggi nelle nostre città piene di muri invisibili che separano gli uni dagli altri. Quante discriminazioni e disuguaglianze possono finire subito quando ci riconosciamo fratelli e sorelle", conclude il pontefice.- Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).