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Video | 05 agosto 2026, 15:12

'Sport Illumina' a Trapani, Maniscalco (ex campione di karate): "Qui i giovani imparano rispetto, unione e inclusione"

'Sport Illumina' a Trapani, Maniscalco (ex campione di karate): &quot;Qui i giovani imparano rispetto, unione e inclusione&quot;

(Adnkronos) - In occasione dell'inaugurazione dell'area Sport Illumina di Trapani, Stefano Maniscalco, ex campione del mondo di karate, ha evidenziato il ruolo dello sport come strumento di unione, rispetto e inclusione sociale. Il testimonial ha sottolineato l'importanza di offrire ai giovani uno spazio gratuito dove allenarsi e crescere attraverso i valori dello sport, auspicando la diffusione di iniziative analoghe in tutta Italia grazie al progetto Sport Illumina, con il coinvolgimento di campioni e attività dedicate alle nuove generazioni. 

 

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