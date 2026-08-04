Ucraina, Zelensky: "Safari con droni russi contro i civili, il mondo deve vederlo"

(Adnkronos) -

Volodymyr Zelensky punta il dito contro i "safari" con droni russi contro i civili a Kherson: "Oggi, molti sono rimasti scioccati dall'ennesimo video dei 'safari' con droni che i russi stanno conducendo contro i civili a Kherson", scrive il presidente ucraino su X, dove posta un video di "un drone russo" che "ha deliberatamente preso di mira" un fruttivendolo "e si è fatto esplodere proprio accanto a lui". "I russi - scrive - hanno persino ammesso il crimine, senza mostrare alcun rimorso e vantandosi apertamente di tormentare la gente. L'uomo è rimasto ferito nell'esplosione. Ogni singolo giorno, i cittadini di Kherson si trovano ad affrontare questi safari russi", denuncia.

Nel filmato, si vede un uomo che cerca riparo dietro un veicolo, 'inseguito' da un drone che fa detonare la sua carica vicino a lui. L'uomo, che vendeva verdura in un mercato di strada nella città meridionale, "ha riportato ferite ma è sopravvissuto", ha dichiarato su Telegram Yaroslav Shanko, capo dell'amministrazione militare di Kherson, citato da Afp. "Avevo appena sistemato gli ombrelloni e iniziato a portare fuori le casse... Anche mia moglie era lì. Abbiamo sentito un ronzio", ha raccontato la vittima, un uomo di 52 anni identificato come Yuriy, in un video pubblicato dalle autorità locali. Ha riportato traumi da esplosione, ferite da schegge e commozione cerebrale, ma non è in pericolo di vita, ha scritto su Telegram il governatore di Kherson, Oleksandr Prokudin, si legge su Afp.

"Il mondo deve vederlo. Deve vedere ogni singola prova che la Russia è impazzita e che i suoi soldati provano piacere nell'uccidere e maltrattare i civili", scrive Zelensky su X. ."Senza pressioni sulla Russia, lo smantellamento della sua capacità di aggressione e reali garanzie di sicurezza, è semplicemente impossibile immaginare che il mondo possa coesistere con questo male. Dobbiamo rimanere risoluti nella difesa della vita. Dobbiamo agire e sostenere la vita in modo da costringere la Russia a pensare seriamente alla pace, anziché ad ampliare il raggio d'azione dei suoi droni".