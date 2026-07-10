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Video | 10 luglio 2026, 11:01

Spazio, commissario straordinario Curcio: "Informazioni importanti da integrazione dati on-site e spaziali"

Spazio, commissario straordinario Curcio: &quot;Informazioni importanti da integrazione dati on-site e spaziali&quot;

(Adnkronos) - "Integrare i dati on-site con quelli spaziali fornisce, ad esempio nelle aree allagate, un uno spettro di informazioni molto importante, utile sia nella fase emergenziale che nella fase di programmazione e pianificazione del territorio". Lo afferma Fabrizio Curcio, commissario straordinario di governo Alluvione Emilia Romagna, Toscana e Marche, oggi a Roma, presso la Camera dei deputati, in occasione dell'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale. 

 

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