Spazio, commissario straordinario Curcio: "Informazioni importanti da integrazione dati on-site e spaziali"

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - "Integrare i dati on-site con quelli spaziali fornisce, ad esempio nelle aree allagate, un uno spettro di informazioni molto importante, utile sia nella fase emergenziale che nella fase di programmazione e pianificazione del territorio". Lo afferma Fabrizio Curcio, commissario straordinario di governo Alluvione Emilia Romagna, Toscana e Marche, oggi a Roma, presso la Camera dei deputati, in occasione dell'iniziativa "Le tecnologie dello spazio e il governo del territorio", dedicata al confronto tra i principali protagonisti italiani della Space Economy, dell'Osservazione della Terra e dell'innovazione digitale.