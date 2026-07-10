Sanità: Gozzini (Aou Marche), "NeMo punto di riferimento per le malattie neuromuscolari"

Il tuo browser non supporta il tag audio - Your browser dose not Support the audio Tag

(Adnkronos) - "Il Centro Clinico NeMo è un punto di riferimento forte per la cura e il sostegno di tutte le patologie neuromuscolari. Credo che sia veramente un'eccellenza e di questo noi siamo orgogliosi". Lo ha detto Armando Gozzini, direttore generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, sottolineando come il valore del Centro risieda anche nel modello multidisciplinare, che riunisce diverse competenze specialistiche coordinate da un clinical manager per garantire una presa in carico completa dei pazienti.