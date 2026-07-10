Coesione: Sberna, "È pilastro dell'Europa, va rafforzata insieme a competitività"

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(Adnkronos) - "A due anni dall'inizio del mandato, abbiamo ritenuto importante confrontarci sulla forza dei territori. Siamo in una fase importante di programmazione del nuovo bilancio e di riprogrammazione della politica di coesione". Lo ha dichiarato l'eurodeputata di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Parlamento europeo, Antonella Sberna, a margine dell'evento "La Forza dei Territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l'Europa", organizzato dalla delegazione di Fratelli d'Italia-ECR al Parlamento europeo.